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    До середины осени будут перекрывать и ограничивать движение в центре Петербурга и на Приморском шоссе

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    В последний день лета в силу вступят ограничения движения в Центральном и Приморском районах Петербурга. Водителей потеснят ради ремонта дороги и теплосети.

    На Кавалергардской и Очаковской улицах с 31 августа стартует реконструкция теплосети, сообщает 29 августа пресс-служба ГАТИ Петербурга. Работы с ограничениями движения пройдут на участках Кавалергардской от Суворовского проспекта до Тверской улицы и Очаковской от Одесской улицы до Кавалергардской улицы:

    • с 31 августа по 11 сентября ограничат проезд по Очаковской улице от Одесской улицы до Кавалергардской улицы;
    • с 12 по 23 сентября закроют Очаковскую улицу от Одесской улицы до Кавалергардской улицы;
    • с 24 сентября по 15 октября ограничат движение на Кавалергардской улице от Суворовского проспекта до Тверской улицы.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Приморском районе водителей ждет ремонт дорожного покрытия на Приморском шоссе в Лисьем Носу. С 31 августа по 14 октября будет ограничено движение на участке от путепровода в поселке Лисий Нос до Горского ручья.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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