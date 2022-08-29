До середины осени будут перекрывать и ограничивать движение в центре Петербурга и на Приморском шоссе

В последний день лета в силу вступят ограничения движения в Центральном и Приморском районах Петербурга. Водителей потеснят ради ремонта дороги и теплосети.



На Кавалергардской и Очаковской улицах с 31 августа стартует реконструкция теплосети, сообщает 29 августа пресс-служба ГАТИ Петербурга. Работы с ограничениями движения пройдут на участках Кавалергардской от Суворовского проспекта до Тверской улицы и Очаковской от Одесской улицы до Кавалергардской улицы: