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    Зоркий петербуржец спас мужчину, попавшего в беду в Финском заливе. Помогла красная тряпка

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    Петербуржец, который шёл на катере по Финскому заливу, по воле случая стал участником спасательной операции. Он доставал из воды водителя надувного катамарана, который не смог совладать с парусом.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    О том, что произошло накануне вечером, 29 августа рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий. В воскресенье он возвращался с супругой домой из Дубковой бухты. Оказавшись напротив посёлка Солнечное, мужчина заметил в фарватере какое-то движение — вдалеке кто-то махал красной тряпкой.

    «Фонтанка.ру»

    «Я шёл между Солнечным и Кронштадтом. Как увидел движение, сменил курс, а потом обнаружил человека на перевёрнутом катамаране. Он объяснил, что неудачно поставил парус и катамаран перевернулся», — сказал Дмитрий.

    Изрядно промокшему мужчине, который представился Денисом, помогли подняться на борт катера и напоили горячим чаем. От сухих пледов он отказался — солнце хотя и было вечерним, но хорошо согревало.

    «Печально, что у него всё оборудование было в специальном мешке, который был открыт. Оттуда всё вывалилось и утонуло. Так что он не мог подать сигнал бедствия или куда-то позвонить», — добавил читатель.

    Дмитрий связался с МЧС, и пока в их сторону плыл спасательный катер, вылавливал из воды вещи, которые под влиянием ветра расползались в разные стороны. После того как судно прибыло, мужчина перебрался на другой борт.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о катамаране, перевернувшемся в Финском заливе в районе форта Обручев, поступило накануне около 17:45.

    «На место вышли спасатели. Они нашли владельца катамарана на моторной лодке рядом с перевернувшимся плавсредством», — добавили в ведомстве.

    История закончилась хорошо и для катамарана — его отбуксировали к берегу и передали владельцу.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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