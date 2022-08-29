Зоркий петербуржец спас мужчину, попавшего в беду в Финском заливе. Помогла красная тряпка

Петербуржец, который шёл на катере по Финскому заливу, по воле случая стал участником спасательной операции. Он доставал из воды водителя надувного катамарана, который не смог совладать с парусом.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, что произошло накануне вечером, 29 августа рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий. В воскресенье он возвращался с супругой домой из Дубковой бухты. Оказавшись напротив посёлка Солнечное, мужчина заметил в фарватере какое-то движение — вдалеке кто-то махал красной тряпкой.

«Фонтанка.ру»

«Я шёл между Солнечным и Кронштадтом. Как увидел движение, сменил курс, а потом обнаружил человека на перевёрнутом катамаране. Он объяснил, что неудачно поставил парус и катамаран перевернулся», — сказал Дмитрий.

Изрядно промокшему мужчине, который представился Денисом, помогли подняться на борт катера и напоили горячим чаем. От сухих пледов он отказался — солнце хотя и было вечерним, но хорошо согревало. «Печально, что у него всё оборудование было в специальном мешке, который был открыт. Оттуда всё вывалилось и утонуло. Так что он не мог подать сигнал бедствия или куда-то позвонить», — добавил читатель.

Дмитрий связался с МЧС, и пока в их сторону плыл спасательный катер, вылавливал из воды вещи, которые под влиянием ветра расползались в разные стороны. После того как судно прибыло, мужчина перебрался на другой борт. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о катамаране, перевернувшемся в Финском заливе в районе форта Обручев, поступило накануне около 17:45. «На место вышли спасатели. Они нашли владельца катамарана на моторной лодке рядом с перевернувшимся плавсредством», — добавили в ведомстве.

История закончилась хорошо и для катамарана — его отбуксировали к берегу и передали владельцу.