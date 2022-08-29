Пара на лодке освежилась в пруду Елагина острова против своей воли

Романтическая прогулка закончилась водным приключением для пары на Елагином острове в Петербурге.
Сообщение о перевернувшейся лодке в одном из прудов парка поступило в экстренные службы около девяти вечера 27 августа, стало известно «Фонтанке» 29 августа. По предварительной информации, в лодке была пара — мужчина и женщина. Оба были в спасательных жилетах, которые помогли доплыть до берега. Там уже ждала скорая, но от помощи медиков пара, которая, как говорят, была несколько навеселе, отказалась.
Лодку отбуксировали на лодочную станцию.