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    Пара на лодке освежилась в пруду Елагина острова против своей воли

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    Романтическая прогулка закончилась водным приключением для пары на Елагином острове в Петербурге.

    Сообщение о перевернувшейся лодке в одном из прудов парка поступило в экстренные службы около девяти вечера 27 августа, стало известно «Фонтанке» 29 августа. По предварительной информации, в лодке была пара — мужчина и женщина. Оба были в спасательных жилетах, которые помогли доплыть до берега. Там уже ждала скорая, но от помощи медиков пара, которая, как говорят, была несколько навеселе, отказалась.

    Лодку отбуксировали на лодочную станцию.

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