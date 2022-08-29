Водитель каршеринга в Красном Селе «срезал» поворот через забор. ДТП попало на камеру

Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

Утро понедельника не задалось у водителя каршеринга в Красносельском районе Петербурга. Камера запечатлела, как он не вписался в поворот и протаранил забор.

Авария произошла около шести часов утра 29 августа в Красном Селе, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Водитель каршерингового Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Ленина от улицы Массальского в сторону Гвардейской улицы, не повернул налево на закруглении дороги, а поехал прямо. В итоге машина, проломив металлическое ограждение, вылетела с проезжей части на тротуар и газон.