    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, с-в

    759мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Водитель каршеринга в Красном Селе «срезал» поворот через забор. ДТП попало на камеру

    446
    обсудить

    Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

    Утро понедельника не задалось у водителя каршеринга в Красносельском районе Петербурга. Камера запечатлела, как он не вписался в поворот и протаранил забор.

    Авария произошла около шести часов утра 29 августа в Красном Селе, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Водитель каршерингового Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Ленина от улицы Массальского в сторону Гвардейской улицы, не повернул налево на закруглении дороги, а поехал прямо. В итоге машина, проломив металлическое ограждение, вылетела с проезжей части на тротуар и газон.

    Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

    О пострадавших не сообщается. На записи с камеры видно, что водитель самостоятельно выбрался из каршеринга и стал осматривать машину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close