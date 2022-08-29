Огонь догнал и окружил машину, люди пытались прорваться. При степном пожаре под Волгоградом погиб глава отдела ГО и ЧС

Глава отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области скончался при тушении горящей травы на окраине хутора Стародонской. Об этом 29 августа сообщает ТАСС.
Мужчина пытался не допустить возгорания лесопосадки, за которой на расстоянии около 15 км расположен детский лагерь «Лазурный». Ещё три сотрудника администрации получили ожоги, их госпитализировали с ожогами лица, шеи и конечностей.
Известно, что вместе с коллегами погибший отправился к месту возгорания на автомобиле с прицепом, в котором были бочка с водой и бензиновый насос для подачи воды. Из-за сильных порывов ветра огонь догнал машину и окружил её. Испугавшись пламени и дальнейшего взрыва транспорта, сотрудники администрации стали бежать навстречу огню, против ветра, тем самым пытаясь перебежать линию огня. Троим сотрудникам это удалось, а начальник получил ожоги, от которых умер на месте.
Состояние пострадавших мужчин 1965, 1980 и 1993 годов рождения оценивают как стабильное.
Отметим, степной пожар в Иловлинском районе начался накануне вечером. Сообщалось, что огонь вспыхнул около детского лагеря «Лазурный», детей эвакуировали. Пожарные локализовали природный пожар в 23 часа в воскресенье, сейчас ведётся проливка и тушение огня в отдельных очагах.