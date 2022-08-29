    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, с-в

    759мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Огонь догнал и окружил машину, люди пытались прорваться. При степном пожаре под Волгоградом погиб глава отдела ГО и ЧС

    2253
    обсудить

    Глава отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области скончался при тушении горящей травы на окраине хутора Стародонской. Об этом 29 августа сообщает ТАСС.

    Мужчина пытался не допустить возгорания лесопосадки, за которой на расстоянии около 15 км расположен детский лагерь «Лазурный». Ещё три сотрудника администрации получили ожоги, их госпитализировали с ожогами лица, шеи и конечностей.

    Известно, что вместе с коллегами погибший отправился к месту возгорания на автомобиле с прицепом, в котором были бочка с водой и бензиновый насос для подачи воды. Из-за сильных порывов ветра огонь догнал машину и окружил её. Испугавшись пламени и дальнейшего взрыва транспорта, сотрудники администрации стали бежать навстречу огню, против ветра, тем самым пытаясь перебежать линию огня. Троим сотрудникам это удалось, а начальник получил ожоги, от которых умер на месте.

    Состояние пострадавших мужчин 1965, 1980 и 1993 годов рождения оценивают как стабильное.

    Отметим, степной пожар в Иловлинском районе начался накануне вечером. Сообщалось, что огонь вспыхнул около детского лагеря «Лазурный», детей эвакуировали. Пожарные локализовали природный пожар в 23 часа в воскресенье, сейчас ведётся проливка и тушение огня в отдельных очагах.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close