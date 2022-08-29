Прошли пик? В Петербурге впервые за неделю меньше 4000 заражений коронавирусом за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается. С 19 августа число новых случаев ковида не опускалось ниже 4 000 в сутки. 29 августа — 3 842 заболевших, сообщили в федеральном оперштабе.

Как сообщили в оперштабе, по данным по состоянию на 29 августа 2022 года в России за сутки выявлено 39 658 новых случаев COVID-19, из которых 3 842 — в Петербурге, госпитализировано 1 988 человек, в том числе 105 в городе на Неве. Также подтверждено 77 летальных исходов. Из которых 15 — в Петербурге.