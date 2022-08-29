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    COVID-19

    В Роспотребнадзоре рассказали об ограничительных мерах в школах

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    В возобновлении ограничительных мер в школах в предстоящем эпидсезоне нет нужды. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

    «На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022–2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — сказано в сообщении.

    По данным оперштаба на 29 августа, в России выявлено почти 40 тысяч заболевших коронавирусом, за последние 24 часа скончались 77 человек.

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