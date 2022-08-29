В Роспотребнадзоре рассказали об ограничительных мерах в школах

В возобновлении ограничительных мер в школах в предстоящем эпидсезоне нет нужды. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022–2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — сказано в сообщении.

По данным оперштаба на 29 августа, в России выявлено почти 40 тысяч заболевших коронавирусом, за последние 24 часа скончались 77 человек.