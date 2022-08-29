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    В Индии менее чем за 10 секунд снесли гигантские «башни-близнецы». Посмотрите, как они рухнули

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    В Индии снесли два небоскрёба — местные «башни-близнецы». При возведении зданий было нарушено множество строительных норм и правил. Они также не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

    Башни высотой более 103 метров полностью рухнули меньше чем за десять секунд. Волна пыли окутала жилой район вблизи Нью-Дели, передаёт новостное агентство Reuters.

    Автор: youtube.com/INQUIRER.net

    Отмечается, что в прошлом году из-за выявленных нарушений Верховный суд постановил снести башни после длительной судебной тяжбы.

    Для взрыва строений потребовалось более 3700 кг взрывчатки, её использовали днём в воскресенье, 28 августа. Взрывные устройства расположили так, чтобы нанести как можно меньше вреда району. Сейчас полицейские выясняют, был ли причинён какой-либо ущерб — жителей близлежащих домов попросили проверить свою собственность.

    В течение десяти часов перед взрывом тысячи людей из соседних домов освободили свои квартиры. Опасаясь пыльного воздуха, некоторые на время переместились в более безопасные места, например гостиницы.

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