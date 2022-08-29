В Индии менее чем за 10 секунд снесли гигантские «башни-близнецы». Посмотрите, как они рухнули

В Индии снесли два небоскрёба — местные «башни-близнецы». При возведении зданий было нарушено множество строительных норм и правил. Они также не соответствовали требованиям пожарной безопасности.



Башни высотой более 103 метров полностью рухнули меньше чем за десять секунд. Волна пыли окутала жилой район вблизи Нью-Дели, передаёт новостное агентство Reuters.

