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    Филолог расскажет о рэпе с точки зрения науки

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    Песню «Че-чет-ка» Высоцкого, написанную в 1973 году, можно прочитать как рэп. Да и Маяковского, вот это: «По мостовой/моей души изъезженной/шаги помешанных/вьют жестких фраз пяты./Где города повешены…» 31 августа в библиотеке Тимирязева слушаем лекцию «Русский рэп и наука: что говорят социологи, лингвисты и филологи». Бесплатно. 16+

    Фото: скриншот видео-трансляции баттла Оксимирон VS Гнойный
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    На тему русского рэпа уже диссертации защищают. Была международная конференция, после которой вышел сборник докладов — разбирались тексты Оксимирона, Славы КПСС, Хаски, грузинского рэпера Бера Иванишвили и многих других. Названия докладов — «Репутация рок- и рэп-поэтов глазами друг друга», «Субъект и автор в первых русских рок-рэпах о рэпе», «Рэп и феминизм», «Влияние Карлоса Кастанеды на творчество русских рэперов»… Например, у Хаски в редукции гласных углядели образ русской глубинки с ее говорами. У Оксимирона или Нойза такого нет, они берут другим. Оксимирон своим столпотворением рифм в одной строке не столько информацию передает, сколько вводит в транс: «И так каждый божий день:/больше денег, больше дел, больше дев/больше демонов…»

    Филолог Артём Рыжков, исследователь песенной поэзии, расскажет, что о рэпе говорят не только филологи, но и социологи, почему русский рэп стал рупором молодежи, какая лексика наиболее популярна в рэпе (не только мат) и что связывает рэп с литературой.

    Собираемся в Библиотеке им. К. А. Тимирязева (ул. Шкапина, д. 6), регистрация на страничке библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: скриншот видео-трансляции баттла Оксимирон VS Гнойный

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