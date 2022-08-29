Водитель манипулятора, избегая ДТП, выехал на обочину и насмерть сбил пешехода на Киевском шоссе

Всего несколько месяцев назад отметивший совершеннолетие парень погиб под колесами манипулятора в Лужском районе Ленобласти вечером 28 августа. Водитель пытался избежать столкновения с другим автомобилем, а в итоге сбил двух человек.



ДТП произошло в 19:55 воскресенья на 132-м километре автодороги Р-23 Петербург — Псков, в деревне Жельцы, сообщает 29 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 37-летний житель Луги ехал в сторону Пскова на манипуляторе Hyundai, принадлежащем 39-летнему лужанину, и, чтобы избежать столкновения с остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом впереди автомобилем, выехал на правую обочину и сбил там двух местных жителей: 61-летнюю велосипедистку, ехавшую во встречном направлении, и 18-летнего пешехода, переходившего дорогу.