CDEK прокомментировал утечку данных пользователей

CDEK.Shopping подтвердил, что в Интернете оказалась информация, похожая на базу данных клиентов компании. Специалисты разбираются и предпринимают все возможные меры для предотвращения распространения сведений. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости.
«Мы изучаем базу данных, выложенных в Сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркета». <…> Мы делаем всё, чтобы предотвратить распространение утечки», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса.
Ранее в некоторых телеграм-каналах появились сообщения о том, что часть персональных данных клиентов «CДЭК.Маркета» и CDEK.Shopping слита в свободный доступ. Паспортных и банковских данных людей там нет.
Сервис проводит проверку по факту утечки.