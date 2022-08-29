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    CDEK прокомментировал утечку данных пользователей

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    CDEK.Shopping подтвердил, что в Интернете оказалась информация, похожая на базу данных клиентов компании. Специалисты разбираются и предпринимают все возможные меры для предотвращения распространения сведений. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости.

    «Мы изучаем базу данных, выложенных в Сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркета». <…> Мы делаем всё, чтобы предотвратить распространение утечки», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса.

    Ранее в некоторых телеграм-каналах появились сообщения о том, что часть персональных данных клиентов «CДЭК.Маркета» и CDEK.Shopping слита в свободный доступ. Паспортных и банковских данных людей там нет.

    Сервис проводит проверку по факту утечки.

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