Победу в тендерах в Москве оценили в 85 млн взятки. Деньги до чиновников не дошли бы

Столичные силовики в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержали с поличным 30-летнего мужчину. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, двое соучастников склонили знакомого к передаче им 85 млн рублей. Деньги якобы предназначались для дачи взятки высокопоставленным должностным лицам за оказание помощи при проведении тендеров по покупке недвижимости на территории Москвы. Обвиняемые заранее знали, что они станут конечными получателями суммы, а помощь не окажут.