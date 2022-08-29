Победу в тендерах в Москве оценили в 85 млн взятки. Деньги до чиновников не дошли бы

Столичные силовики в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержали с поличным 30-летнего мужчину. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.
По данным следствия, двое соучастников склонили знакомого к передаче им 85 млн рублей. Деньги якобы предназначались для дачи взятки высокопоставленным должностным лицам за оказание помощи при проведении тендеров по покупке недвижимости на территории Москвы. Обвиняемые заранее знали, что они станут конечными получателями суммы, а помощь не окажут.
пресс-служба ГСУ СК по Москве
Потерпевший обратился в правоохранительные органы. В итоге 24 августа один из «помощников» был задержан с поличным в одном из столичных ресторанов. Мужчине и трем его сопровождающим были переданы 2 млн и «кукла» с поддельными 83 млн рублей. При силовой поддержке спецназа «Гром» получатель и трое его сопровождающих были взяты и доставлены в СК. В дальнейшем было установлено, что троица выполняла функцию охраны. 30-летнему мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
«На территории Республики Крым задержан второй соучастник 1985 года рождения, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — добавили в ГСУ СК по Москве.