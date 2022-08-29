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    Неудачный поворот «Соляриса» на Елисеевской отправил в больницу 10-летнего пассажира

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    Две легковые машины не поделили поворот в Приморском районе Петербурга днем 28 августа. Помощь медиков потребовалась младшекласснику, ехавшему в одном из автомобилей.

    Авария произошла в 16:20 у дома 41 по Елесеевской улице. 47-летний петербуржец, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris от 2-й Семеновской улицы к улице Чистякова, при повороте направо столкнулся со встречной Mazda 626 под управлением 22-летнего жителя Петербурга, сообщает 29 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В результате аварии пострадал 10-летний пассажир «Соляриса». Четвероклассник получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

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