Неудачный поворот «Соляриса» на Елисеевской отправил в больницу 10-летнего пассажира

Две легковые машины не поделили поворот в Приморском районе Петербурга днем 28 августа. Помощь медиков потребовалась младшекласснику, ехавшему в одном из автомобилей.
Авария произошла в 16:20 у дома 41 по Елесеевской улице. 47-летний петербуржец, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris от 2-й Семеновской улицы к улице Чистякова, при повороте направо столкнулся со встречной Mazda 626 под управлением 22-летнего жителя Петербурга, сообщает 29 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате аварии пострадал 10-летний пассажир «Соляриса». Четвероклассник получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.