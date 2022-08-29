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    Норка, поймав налима размером с саму себя, показала его петербургскому фотографу и улизнула от сокола

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    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Удивительное знакомство свёл петербургский фотограф Антон Кубышкин на берегу Ладоги. Он дважды встретил там американскую норку.

    Оба раза удалось запечатлеть охоту зверька. Фотографии публикует 29 августа сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Сначала она поймала небольшую рыбу — предположительно, миногу.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Второй раз добыча была гораздо крупнее — налим размером почти с саму норку. Поймав рыбу, зверёк устремился прямо на фотографа и, обогнув его по воде, отправился дальше. Норку пытался атаковать сокол, но безуспешно.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Американская норка (она же восточная норка) — вид североамериканских куньих. Её завезли на территорию СССР в первой половине XX века, она расплодилась и сейчас обитает почти повсеместно.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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