Норка, поймав налима размером с саму себя, показала его петербургскому фотографу и улизнула от сокола

Удивительное знакомство свёл петербургский фотограф Антон Кубышкин на берегу Ладоги. Он дважды встретил там американскую норку.
Оба раза удалось запечатлеть охоту зверька. Фотографии публикует 29 августа сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Сначала она поймала небольшую рыбу — предположительно, миногу.
Второй раз добыча была гораздо крупнее — налим размером почти с саму норку. Поймав рыбу, зверёк устремился прямо на фотографа и, обогнув его по воде, отправился дальше. Норку пытался атаковать сокол, но безуспешно.
Американская норка (она же восточная норка) — вид североамериканских куньих. Её завезли на территорию СССР в первой половине XX века, она расплодилась и сейчас обитает почти повсеместно.