Гендиректор МАГАТЭ: Наша миссия прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Миссия Международного агентства по атомной энергии для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и по плану прибудет туда на текущей неделе. Об этом проинформировал генеральный директор организации Рафаэль Гросси.



«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — цитирует ТАСС сообщение Гросси в соцсетях 29 августа.

