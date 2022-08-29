Гендиректор МАГАТЭ: Наша миссия прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Миссия Международного агентства по атомной энергии для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и по плану прибудет туда на текущей неделе. Об этом проинформировал генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — цитирует ТАСС сообщение Гросси в соцсетях 29 августа.
Он также подчеркнул необходимость «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».
Участники миссии должны оценить физический ущерб станции и работоспособность систем безопасности и охраны объекта, проверить условия труда персонала и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности.