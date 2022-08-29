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    Гендиректор МАГАТЭ: Наша миссия прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

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    Миссия Международного агентства по атомной энергии для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и по плану прибудет туда на текущей неделе. Об этом проинформировал генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

    «Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — цитирует ТАСС сообщение Гросси в соцсетях 29 августа.

    Он также подчеркнул необходимость «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».

    Участники миссии должны оценить физический ущерб станции и работоспособность систем безопасности и охраны объекта, проверить условия труда персонала и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности.

    Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

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