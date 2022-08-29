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    Фура опрокинула и разнесла в щепки фургон на вантовом мосту КАД

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    Рано утром 29 августа дорожные службы ликвидировали последствия ДТП на Большом Обуховском (вантовом) мосту на КАД Петербурга. Несмотря на то, что фотографии с места происшествия выглядят впечатляюще, людям повезло: обошлось без травм.

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    Очевидцы сообщили о столкновении грузовика DAF и «ГАЗели» на мосту в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 4:30 на 56-м километре внешнего кольца столкнулись грузовой и легковой автомобили с последующим опрокидыванием. Никто не пострадал.

    Были заняты первая и вторая полосы, сейчас проезжая часть уже очищена: машины убрали.

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