Устав бороться с шумом стройки, житель юга Петербурга решил отоспаться в полиции

Отчаявшийся отдохнуть житель Красносельского района нашел странный способ избавиться от шума стройки по соседству.
Звонок в единую службу спасения 112 о теракте, который может произойти на проспекте Ленина, 73, поступил в восемь вечера 27 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 августа. Заявитель не скрывал своих данных. И через два часа к шуму стройки добавился настойчивый стук в дверь дома 6.2 по проспекту Ленина и крики «Откройте, полиция!»
63-летнего мужчину доставили в 9-й отдел полиции. До этого сотрудники МВД уже знали, что он неоднократно в течение субботы заявлял о шуме на стройке. Видимо, не получив тишины, заявил о готовящемся теракте.
После допроса и составления протокола о мелком хулиганстве мужчину отправили спать в специальное помещение для задержанных лиц.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.