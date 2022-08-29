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    Устав бороться с шумом стройки, житель юга Петербурга решил отоспаться в полиции

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    Отчаявшийся отдохнуть житель Красносельского района нашел странный способ избавиться от шума стройки по соседству.

    Звонок в единую службу спасения 112 о теракте, который может произойти на проспекте Ленина, 73, поступил в восемь вечера 27 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 августа. Заявитель не скрывал своих данных. И через два часа к шуму стройки добавился настойчивый стук в дверь дома 6.2 по проспекту Ленина и крики «Откройте, полиция!»

    63-летнего мужчину доставили в 9-й отдел полиции. До этого сотрудники МВД уже знали, что он неоднократно в течение субботы заявлял о шуме на стройке. Видимо, не получив тишины, заявил о готовящемся теракте.

    После допроса и составления протокола о мелком хулиганстве мужчину отправили спать в специальное помещение для задержанных лиц.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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