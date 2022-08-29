Гигантский гриб нашли в лесу под Петербургом. Ребёнок может спрятаться под ним, как под зонтиком

Удивительные грибы очень крупного размера нашла семья из Петербурга в Кировском районе Ленинградской области. Фотоотчёт публикует 29 августа сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».
«Таких больших грибов мы ещё не встречали!» — рассказывает любительница тихой охоты Анастасия.
Этот гриб — Гимнопил Юноны (лат. Gymnopilus junonius) из семейства строфариевых. Он считается не ядовитым, но несъедобным из-за сильной горечи. Встречается почти на всей территории России, кроме холодных мест, растёт чаще всего в лесах смешанного типа под дубами.