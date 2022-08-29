    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    759мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Гигантский гриб нашли в лесу под Петербургом. Ребёнок может спрятаться под ним, как под зонтиком

    16345
    4 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Удивительные грибы очень крупного размера нашла семья из Петербурга в Кировском районе Ленинградской области. Фотоотчёт публикует 29 августа сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    «Таких больших грибов мы ещё не встречали!» — рассказывает любительница тихой охоты Анастасия.

    Этот гриб — Гимнопил Юноны (лат. Gymnopilus junonius) из семейства строфариевых. Он считается не ядовитым, но несъедобным из-за сильной горечи. Встречается почти на всей территории России, кроме холодных мест, растёт чаще всего в лесах смешанного типа под дубами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close