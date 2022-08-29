    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    759мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Ericsson объявил о закрытии представительства в России

    5647
    39 комментариев

    Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson уведомил российское подразделение, что до конца года ликвидирует его. Деятельность планируется сворачивать «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Об этом 29 августа пишет «Коммерсантъ».

    Под увольнение попадут все сотрудники, в том числе осуществляющие поддержку оборудования на сетях операторов связи (крупнейшие покупатели базовых станций вендора — МТС и Tele2.). Людям обещают «финансовую и социальную» поддержку.

    Источники предполагают, что что Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станут топ-менеджеры, и часть сотрудников поддержки перейдёт туда.

    Единственным крупным вендором, который не заявлял об уходе из России, остается китайская компаний Huawei.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 39

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    39
    close