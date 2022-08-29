Ericsson объявил о закрытии представительства в России

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson уведомил российское подразделение, что до конца года ликвидирует его. Деятельность планируется сворачивать «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Об этом 29 августа пишет «Коммерсантъ».



Под увольнение попадут все сотрудники, в том числе осуществляющие поддержку оборудования на сетях операторов связи (крупнейшие покупатели базовых станций вендора — МТС и Tele2.). Людям обещают «финансовую и социальную» поддержку.

