Канцлер Австрии призвал «остановить безумие» на энергетическом рынке

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что необходим единый европейский подход, чтобы решить ситуацию вокруг роста цен на энергоносители. Его слова приводит новостной портал OE24, передает 28 августа ТАСС.
«Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения <…> Биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности», — заявил он.
По словам Нехаммера, он будет продолжать переговоры с коллегами по Евросоюзу. Канцлер считает, что нельзя давать России возможность «определять европейские цены на электричество» каждый день.
Конкретных предложений Нехаммер не назвал.