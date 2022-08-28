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    В Рязанской области вспыхнул новый лесной пожар

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    Около села Заборье в Рязанской области загорелся лес. Об этом 28 августа сообщил врио главы региона Павел Малков.

    «Территория была незамедлительно опахана, проложены минерализованные полосы. В настоящее время пожар локализован, идет проливка его территории. Очень помогают волонтеры: вместе с пожарными они работают над ликвидацией возгорания с помощью ранцевых огнетушителей», — рассказал глава Малков.

    По его словам, угрозы для населенных пунктов нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

    Как уточняет «Интерфакс», общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области на воскресенье, составила 19,576 тыс. га. В регионе введен режим ЧС из-за природных пожаров.

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