В Рязанской области вспыхнул новый лесной пожар

Около села Заборье в Рязанской области загорелся лес. Об этом 28 августа сообщил врио главы региона Павел Малков.



«Территория была незамедлительно опахана, проложены минерализованные полосы. В настоящее время пожар локализован, идет проливка его территории. Очень помогают волонтеры: вместе с пожарными они работают над ликвидацией возгорания с помощью ранцевых огнетушителей», — рассказал глава Малков.



По его словам, угрозы для населенных пунктов нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

