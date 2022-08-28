    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 30

    2 м/с, южн

    761мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.09eur59.88
    Последний день для пляжаЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Молодые иностранцы вынесли из петербургского магазина больше сотни пачек масла. Они хотели продать их все за тысячу рублей

    7698
    17 комментариев

    Два иностранных гражданина вынесли из гипермаркета на улице Руставели очень много масла. Они просили выдворить их из страны, но отправились в СИЗО.

    О подробностях истории рассказывает 28 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие полагает, что в середине месяца молодые люди прихватили из магазина 135 пачек сливочного масла двух фирм — ущерб составил больше 25 тысяч рублей.

    В суде их попросили объяснить, зачем понадобилось столько масла — оказалось, что кто-то собирался купить его у фигурантов всего за тысячу рублей. Друзья просили их не арестовывать, а оштрафовать и выдворить из страны, но их все равно заключили под стражу до 25 октября. Мужчин обвиняют в грабеже.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК8
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close