Молодые иностранцы вынесли из петербургского магазина больше сотни пачек масла. Они хотели продать их все за тысячу рублей

Два иностранных гражданина вынесли из гипермаркета на улице Руставели очень много масла. Они просили выдворить их из страны, но отправились в СИЗО.



О подробностях истории рассказывает 28 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие полагает, что в середине месяца молодые люди прихватили из магазина 135 пачек сливочного масла двух фирм — ущерб составил больше 25 тысяч рублей.

