Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку телефонов и электронных адресов некоторых пользователей. Отмечается, что в базе не было данных банковских карт и «другой финансовой информации», а еще в ней содержались не самые актуальные данные — за 2021 год.



«Мы уже исправили уязвимость, и доступ к нашим данным закрыт <…> База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть — email или телефон, с которого пользователь мог подключаться», — говорится в сообщении сервиса во «ВКонтакте» от 28 августа.

