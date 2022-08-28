    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 30

    2 м/с, южн

    761мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.09eur59.88
    Последний день для пляжаЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных

    1586
    2 комментария

    Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку телефонов и электронных адресов некоторых пользователей. Отмечается, что в базе не было данных банковских карт и «другой финансовой информации», а еще в ней содержались не самые актуальные данные — за 2021 год.

    «Мы уже исправили уязвимость, и доступ к нашим данным закрыт <…> База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть — email или телефон, с которого пользователь мог подключаться», — говорится в сообщении сервиса во «ВКонтакте» от 28 августа.

    Представители кинотеатра добавили, что пользователям не обязательно менять пароль, но они рекомендуют регулярно это делать.

    Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал «Утечки информации» сообщила, что в базе содержатся данные около 44 млн пользователей, включая тестовые аккаунты. В сеть утекли данные 43 937 127 аккаунтов — имя и фамилия, электронная почта, хешированный пароль, IP-адрес и страна пользователя, дата начала и окончания подписки.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close