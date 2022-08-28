Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку телефонов и электронных адресов некоторых пользователей. Отмечается, что в базе не было данных банковских карт и «другой финансовой информации», а еще в ней содержались не самые актуальные данные — за 2021 год.
«Мы уже исправили уязвимость, и доступ к нашим данным закрыт <…> База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть — email или телефон, с которого пользователь мог подключаться», — говорится в сообщении сервиса во «ВКонтакте» от 28 августа.
Представители кинотеатра добавили, что пользователям не обязательно менять пароль, но они рекомендуют регулярно это делать.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал «Утечки информации» сообщила, что в базе содержатся данные около 44 млн пользователей, включая тестовые аккаунты. В сеть утекли данные 43 937 127 аккаунтов — имя и фамилия, электронная почта, хешированный пароль, IP-адрес и страна пользователя, дата начала и окончания подписки.