Боррель: ЕС столкнется с трудностями из-за санкций против России, но готов «платить за свободу»

Евросоюз столкнется с трудностями из-за санкций против России в краткосрочной перспективе. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет 28 августа «Коммерсантъ».
По его словам, ЕС должен быть готовым «заплатить цену за свободу».
«Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — сказал Жозеп Боррель в интервью газете Kronen Zeitung.