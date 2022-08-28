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    В Майами выкупают оружие у населения для передачи Украине. Револьвер — за 50 долларов, калашников — за 150

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    В Майами объявили программу по скупке оружия у жителей города. Его потом планируют отправить на Украину. Об этом пишет 28 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на соцсети властей города.

    Так, за сданный пистолет предлагается ваучер на 50 долларов, за ружье или дробовик — 100 долларов. За оружие с калибром 233, 5,5645 и 7,62 мм — 150 долларов.

    Жителей Майами просят сдавать оружие в городской департамент полиции.

    США оказывают финансовую и военную помощь Украине. Накануне Штаты выделили пакет в размере 2,9 млрд долларов. Это уже третий пакет военной помощи за месяц.

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