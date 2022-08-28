«Инфинити» сбила школьника в Красном Селе. Он попал в больницу с сотрясением

Шестиклассник пострадал в аварии на Геологической улице в Красном Селе. Его сбила «Инфинити» с 37-летней петербурженкой за рулем.



Авария произошла в пятницу вечером у дома 46/1, стало известно 28 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Известно, что машина ехала вне зоны пешеходного перехода, а 11-летний мальчик пересекал дорогу без родителей.



Мальчика увезли в детскую городскую больницу в среднетяжелом состоянии: он получил сотрясение мозга, перелом предплечья и закрытую черепно-мозговую травму.

