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    «Инфинити» сбила школьника в Красном Селе. Он попал в больницу с сотрясением

    2023
    2 комментария

    Шестиклассник пострадал в аварии на Геологической улице в Красном Селе. Его сбила «Инфинити» с 37-летней петербурженкой за рулем.

    Авария произошла в пятницу вечером у дома 46/1, стало известно 28 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Известно, что машина ехала вне зоны пешеходного перехода, а 11-летний мальчик пересекал дорогу без родителей.

    Мальчика увезли в детскую городскую больницу в среднетяжелом состоянии: он получил сотрясение мозга, перелом предплечья и закрытую черепно-мозговую травму.

    У участницы аварии никогда не возникало проблем с соблюдением ПДД, а машина принадлежит ее пожилой родственнице. Судя по аккаунту женщины в соцсетях, она выпускница НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Ее сыну тоже 11 лет, он активно занимается спортом.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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