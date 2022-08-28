Петербуржца выселяли из квартиры с пистолетом и ножом. Под подозрением — юные друзья и бывший бандит

Петербуржцу пришлось покинуть собственное жилище — в этом его убедили нож и пистолет. По предварительным данным, два его гостя были очень юными, а один — постарше и со шлейфом уголовным статей за плечами.
Поздним вечером пятницы в полицию позвонила женщина и рассказала, что в одной из квартир дома 1к1 по Тихоокеанской улице происходит неладное, стало известно «Фонтанке» 28 августа. Очень скоро там задержали подозреваемых — одному уже есть 18, а другой на год младше.
По версии следствия, друзья постучали в квартиру, вошли и, предъявив 23-летнему хозяину жилища аргумент в виде пневматического пистолета, выгнали его. Более того — по предварительным данным, им помогал мужчина постарше, выстреливший в хозяина квартиры, когда тот вышел на улицу.
Молодые подозреваемые проблем с законом раньше не имели, оба живут на севере Петербурга. Зато их 44-летний приятель собрал комбо: мелкое хищение, наркотики, грабеж, разбой, бандитизм, хищение или вымогательство оружия, похищение паспорта или другого важного документа. Экс-бандита ищут: ориентировки разослали по отделам полиции. Примечательно, что в конце августа 2015-го он был осужден на 7 лет — этот срок истек всего несколько дней назад.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несовершеннолетнего подозреваемого передали родителям, его молодой приятель получил протокол о мелком хулиганстве и отправился в помещение для задержанных.