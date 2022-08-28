Петербуржца выселяли из квартиры с пистолетом и ножом. Под подозрением — юные друзья и бывший бандит

Петербуржцу пришлось покинуть собственное жилище — в этом его убедили нож и пистолет. По предварительным данным, два его гостя были очень юными, а один — постарше и со шлейфом уголовным статей за плечами.



Поздним вечером пятницы в полицию позвонила женщина и рассказала, что в одной из квартир дома 1к1 по Тихоокеанской улице происходит неладное, стало известно «Фонтанке» 28 августа. Очень скоро там задержали подозреваемых — одному уже есть 18, а другой на год младше.