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    В Нижнем Тагиле танковый снаряд пробил крышу дачного дома

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    В Дзержинском районе Нижнего Тагила на территории коллективного сада № 3 танковый снаряд без взрывчатого вещества пробил крышу дачного дома и попал в холодильник. Пострадавших нет, хотя в этот момент в доме обедали люди. Об этом 27 августа пишет АН «Между строк».

    «Услышали сначала выстрел, судя по всему танковый, потом был свист с каким-то грохотом, а потом услышали звук, похожий на металлический скрежет, стало понятно, что снаряд приземлился», — рассказал очевидец Александр агентству.

    Как уточняет Ura.ru, снаряд прилетел со стороны нижнетагильского «Уралвагонзавода». В пресс-службе предприятия заявили, что завод обязательно отремонтирует дом.

    «При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося», — рассказал представитель «Уралвагонзавода».

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