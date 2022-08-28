В Нижнем Тагиле танковый снаряд пробил крышу дачного дома

В Дзержинском районе Нижнего Тагила на территории коллективного сада № 3 танковый снаряд без взрывчатого вещества пробил крышу дачного дома и попал в холодильник. Пострадавших нет, хотя в этот момент в доме обедали люди. Об этом 27 августа пишет АН «Между строк».
«Услышали сначала выстрел, судя по всему танковый, потом был свист с каким-то грохотом, а потом услышали звук, похожий на металлический скрежет, стало понятно, что снаряд приземлился», — рассказал очевидец Александр агентству.
Как уточняет Ura.ru, снаряд прилетел со стороны нижнетагильского «Уралвагонзавода». В пресс-службе предприятия заявили, что завод обязательно отремонтирует дом.
«При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося», — рассказал представитель «Уралвагонзавода».