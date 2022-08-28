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    Температурный рекорд близок. В Петербурге опять жара

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    В Петербурге в воскресенье, 28 августа, будет жарко, температура приблизится к рекордному значению. В городе — переменная облачность и без существенных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Температура продолжит расти и окажется близкой к рекордному максимуму этого дня», — говорится в прогнозе синоптика.

    Температура воздуха 29… 31 градус. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    «Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 28 августа составляет +29,8 градуса и установлен четверть века назад», — добавил Леус.

    В понедельник, 29 августа, северные ветры должны заметно понизить температуру в Петербурге.

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