Температурный рекорд близок. В Петербурге опять жара

В Петербурге в воскресенье, 28 августа, будет жарко, температура приблизится к рекордному значению. В городе — переменная облачность и без существенных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Температура продолжит расти и окажется близкой к рекордному максимуму этого дня», — говорится в прогнозе синоптика.
Температура воздуха 29… 31 градус. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.
«Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 28 августа составляет +29,8 градуса и установлен четверть века назад», — добавил Леус.
В понедельник, 29 августа, северные ветры должны заметно понизить температуру в Петербурге.