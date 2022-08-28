Температурный рекорд близок. В Петербурге опять жара

В Петербурге в воскресенье, 28 августа, будет жарко, температура приблизится к рекордному значению. В городе — переменная облачность и без существенных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура продолжит расти и окажется близкой к рекордному максимуму этого дня», — говорится в прогнозе синоптика.



Температура воздуха 29… 31 градус. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.

