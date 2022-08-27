В тюменском селе избили и изнасиловали мужчину. Подозревают трех школьниц

Издание ссылается на информацию от нескольких источников и приводит рассказ очевидца — сотрудницы станции. По ее словам, худой и невысокий мужчина 36–37 лет проехал свою станцию и остался ночевать на вокзале в ночь с 20 на 21 августа.

На железнодорожном вокзале в селе Вагай Тюменской области жестоко избили и изнасиловали мужчину. Свидетель происшествия рассказала о трех девочках-подростках, сообщает 27 августа портал 72.ru .

«Когда я приехала на вокзал, все было в крови. И эти три девочки сидели там, на вокзале. Мы с коллегой начали их спрашивать, может, кто-то что-то видел. Мы же не думали, что это девочки могли сделать. Они сказали: «Это не мы», — но, кроме них, никого там не было. Потом, когда они были на перроне, громко обсуждали, как они избивали, что они делали. Били они его консервной банкой, которая у него была с собой. Перед этим сняли с него всю одежду, вывернули, пытались всё это сжечь. Загнали его в угол в туалете, двери были выломаны, всё-всё было в крови <...> Всё место ему это разорвали там. Сделали это палкой, скорее всего. Девочка, которая всё это убирала, потом выносила много палок», — приводит издание слова очевидца.

Женщина добавила, что когда прибыли медики, после осмотра мужчину одели и обули, так как он был абсолютно обнажен, брови пострадавшего — глубоко рассечены.

«Потом, когда участковые приезжали ко мне, сказали, что у него сотрясение, зашивали его и тело всё синее», — приводит портал слова сотрудницы вокзала.

Редакция описывает полученные фото с места происшествия (не публиковать их попросил автор): двери в двух кабинках выломаны, капли крови видны на полу, дверях, унитазе, раковине.

Местные жители утверждают, что у девочек, подростков 15, 16 и 17 лет, скверная репутация в селе, и они не раз получали замечания, жителям приходилось, в том числе, вызывать полицию. По информации областной прокуратуры, мужчина выжил. По версии ведомства, между подростками и мужчиной произошел конфликт, в результате девушки нанесли мужчине травмы.