На углу Среднего проспекта «Ладу» опрокинули на бок. Скорая без пострадавших не уехала

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке и собирают пробку на Васильевском острове в Петербурге 27 августа. По словам очевидцев, медики без работы не остались.
Последствия ДТП на пересечении 8-й линии Васильевского острова и Среднего проспекта снял на видео читатель «Фонтанки». На кадрах помятый «Рендж Ровер» и «Лада», в результате столкновения оказавшаяся на боку и практически на тротуаре.
«Фонтанка.ру»
Очевидцы уточнили, что машина, которую несло на пешеходов, остановилась прямо перед тротуаром. Без пострадавших, по словам читателя «Фонтанки», не обошлось: «Их увезли на карете скорой помощи».
«Я стоял на перекрёстке на «красном». «Рендж» ехал справа, значит, скорее всего, на «зелёный». Мужчина из «Ренджа» вышел сам. Наверное, на скорой увезли из «Лады», — пишет свидетель аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», «Рендж Ровер» и «Лада» тормозят автомобилистов с половины восьмого часа вечера, движение затруднено от Малого проспекта.