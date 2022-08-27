На углу Среднего проспекта «Ладу» опрокинули на бок. Скорая без пострадавших не уехала

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке и собирают пробку на Васильевском острове в Петербурге 27 августа. По словам очевидцев, медики без работы не остались.



Последствия ДТП на пересечении 8-й линии Васильевского острова и Среднего проспекта снял на видео читатель «Фонтанки». На кадрах помятый «Рендж Ровер» и «Лада», в результате столкновения оказавшаяся на боку и практически на тротуаре.