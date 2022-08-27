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    На углу Среднего проспекта «Ладу» опрокинули на бок. Скорая без пострадавших не уехала

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    Два автомобиля столкнулись на перекрёстке и собирают пробку на Васильевском острове в Петербурге 27 августа. По словам очевидцев, медики без работы не остались.

    Последствия ДТП на пересечении 8-й линии Васильевского острова и Среднего проспекта снял на видео читатель «Фонтанки». На кадрах помятый «Рендж Ровер» и «Лада», в результате столкновения оказавшаяся на боку и практически на тротуаре.

    «Фонтанка.ру»

    Очевидцы уточнили, что машина, которую несло на пешеходов, остановилась прямо перед тротуаром. Без пострадавших, по словам читателя «Фонтанки», не обошлось: «Их увезли на карете скорой помощи».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Я стоял на перекрёстке на «красном». «Рендж» ехал справа, значит, скорее всего, на «зелёный». Мужчина из «Ренджа» вышел сам. Наверное, на скорой увезли из «Лады», — пишет свидетель аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    По информации сервиса «Яндекс.Пробки», «Рендж Ровер» и «Лада» тормозят автомобилистов с половины восьмого часа вечера, движение затруднено от Малого проспекта.

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