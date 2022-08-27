СКА впервые проиграл на турнире им. Пучкова, но всё равно стал его победителем

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился четвертый и заключительный матч предсезонного турнира им. Пучкова против омского «Авангарда». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 27 августа
СКА уступил со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Голы за армейцев с Невы забили Артём Федоров (18 минута) и Дмитрий Яшкин (21). У «Авангарда» отличились Кристиан Ярош (1), Алекс Броадхерст (26) и Рид Буше (55).
СКА, победив в трех матчах из четырех, стал победителем турнира. 28 августа в Хоккейном городе пройдет презентация команды, а 3 сентября армейцы сыграют в Петербурге первый матч нового сезона против «Салавата Юлаева».