Грызня из-за облаянного «Мерседеса» закончилась для петербургского директора в изоляторе, а для собаки — простреленной лапой

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 августа, уголовное хулиганство с применением оружия вменяют 47-летнему мужчине из Всеволожского района. По версии следствия, три дня назад, проезжая по деревне Маслово на автомобиле «Мерседес-Бенц», он четыре раза выстрелил из травматического пистолета в местного жителя и его собаку на поводке. Хозяину повезло, его питомец дальше хромал на трёх лапах.

Подозреваемого в стрельбе участковый задержал накануне в посёлке имени Свердлова. По данным «Фонтанки», мужчина занимает пост гендиректора петербургской фирмы, в сферу деятельности которой входит аренда, живёт в деревне Маслово. Вечером пятницы его отправили в изолятор временного содержания.

Полицейским задержанный рассказал, что проживающий по соседству владелец собаки ему знаком, ещё лучше он знает пса, который с лаем бросался на его машину. Со слов коммерсанта, поведение собаки стало поводом для конфликта, но ни в животное, ни в хозяина он будто бы не стрелял.