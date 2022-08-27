Надо больше жести. Депутат Госдумы предрек возможный дефицит крышек для детского питания

Депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой нарастить господдержку производства жести в России, пишет 27 августа РБК со ссылкой на документ. Парламентарий привел в пример непростую ситуацию, которая может сложиться с дефицитом крышек для детского питания.
По информации Лисовского, до 2022 года для производства детского питания в банках в России использовали крышки, производимые за границей, в частности компаниями Silgan и ThyssenKrupp. Однако поставка этих изделий попала под запрет после введения Евросоюзом пятого пакета антироссийских санкций.
Депутат в комментарии изданию подтвердил отправку письма министру и пояснил, что в России так называемая белая жесть, которая используется для упаковки многих продуктов питания, в том числе и детского, не производится. И в случае если не будет найдена альтернатива, предприятия будут вынуждены останавливаться, считает депутат.
В частности, парламентарий привел в пример российского производителя жестяных крышек ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК в Раменском», который закупает сырье в Сербии и Турции. Однако возможности российских производителей, по мнению Лисовского, не покроют потребности заказчиков.
В обращении к главе Минпромторга он попросил как усилить господдержку отрасли, так и найти поставщиков в государствах, которые не числятся в списке «недружественных» России.