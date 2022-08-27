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    Дым от сорока горящих «квадратов» поднялся над Народной

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    Клубы чёрного дыма испортили автомобилистам виды на окрестности на границе Невского и Всеволожского районов Петербурга и Ленобласти. Фотографии и видео «Фонтанке» 27 августа прислали читатели.

    Вглядывались в черноту и гадали, что горит, проезжая неподалёку от «Меги Дыбенко» после четырёх часов вечера. Дым поднимался над домами и клубился над дорогой. «На Народной улице», — указала читательница источник.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Жилые постройки и торговый комплекс не пострадали. В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что горел мусор на открытой площади, тушили сорок квадратных метров.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»

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