Центр «Э» постучал в дом петербурженки после того, как Чёрный Берет пообещал удар по школам 1 сентября

Анонимные «бомбисты» начали подготовку к Дню знаний анонсом мероприятий, охват которых выходит за границы Петербурга. Полиция ищет «хвосты» в деревянном доме — ровеснике революции.
Зловещее сообщение с обещанием артиллерийского удара для российских школ на 1 сентября накануне получил петербуржец, стало известно «Фонтанке» 27 августа. Игнорировать послание с незнакомой закрытой страницы в соцсети он не стал и попросил сотрудников правоохранительных органов разобраться.
Полицейские быстро выяснили, что под Black Beret скрывается жительница Петергофа, которая на днях отмечает своё 35-летие. Поинтересоваться тем, по-прежнему ли она является хозяйкой своей страницы, решили лично. Застать петербурженку по адресу регистрации не удалось: двухэтажный дом 1917 года постройки на Ораниенбаумском шоссе встретил оперативников Центра «Э» наглухо закрытой дверью и тёмными окнами. Дозвониться до петербурженки по известному номеру также не удалось — на звонки за неё отвечает робот Олег.