    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, с-в

    763мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхОрел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Центр «Э» постучал в дом петербурженки после того, как Чёрный Берет пообещал удар по школам 1 сентября

    3591
    4 комментария

    Анонимные «бомбисты» начали подготовку к Дню знаний анонсом мероприятий, охват которых выходит за границы Петербурга. Полиция ищет «хвосты» в деревянном доме — ровеснике революции.

    Зловещее сообщение с обещанием артиллерийского удара для российских школ на 1 сентября накануне получил петербуржец, стало известно «Фонтанке» 27 августа. Игнорировать послание с незнакомой закрытой страницы в соцсети он не стал и попросил сотрудников правоохранительных органов разобраться.

    Полицейские быстро выяснили, что под Black Beret скрывается жительница Петергофа, которая на днях отмечает своё 35-летие. Поинтересоваться тем, по-прежнему ли она является хозяйкой своей страницы, решили лично. Застать петербурженку по адресу регистрации не удалось: двухэтажный дом 1917 года постройки на Ораниенбаумском шоссе встретил оперативников Центра «Э» наглухо закрытой дверью и тёмными окнами. Дозвониться до петербурженки по известному номеру также не удалось — на звонки за неё отвечает робот Олег.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close