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    Путин подписал указ о выплатах беженцам из Донбасса

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    Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах гражданам Донецкой и Луганской народных республик, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР и Украины и прибывшим в РФ. 27 августа документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    С 1 июля перечисленные граждане будут получать ежемесячную пенсию в размере 10 тысяч рублей, ежемесячную соцвыплату инвалидам на аналогичную сумму.

    Кроме того, еще по 3 тысячи ежемесячно полагается детям-инвалидам, инвалидам I группы, лицам в возрасте 80 лет и старше. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать доплату по 5 тысяч рублей.

    Также единовременно будут выплачены по 10 тысяч рублей беременным женщинам, при рождении ребенка — по 20 тысяч рублей.

    На каждого ребенка до 18 лет ежемесячно будет выплачиваться по 4 тысячи рублей — и столько же на детей до 23 лет при условии обучения на очной форме в образовательном учреждении. По 15 тысяч будут получать на несовершеннолетнего ребенка, если он находится под опекой или попечительством. Единственному родителю полагается по 10 тысяч ежемесячно на каждого ребенка.

    Выплаты будут производиться до 31 декабря 2022 года. Указано, что лица, которые получили статус беженцев в соответствии с федеральным законом «О беженцах», перечисленные в указе, выплаты получать не будут.

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