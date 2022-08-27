Путин подписал указ о выплатах беженцам из Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах гражданам Донецкой и Луганской народных республик, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР и Украины и прибывшим в РФ. 27 августа документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 июля перечисленные граждане будут получать ежемесячную пенсию в размере 10 тысяч рублей, ежемесячную соцвыплату инвалидам на аналогичную сумму.

Кроме того, еще по 3 тысячи ежемесячно полагается детям-инвалидам, инвалидам I группы, лицам в возрасте 80 лет и старше. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать доплату по 5 тысяч рублей.

Также единовременно будут выплачены по 10 тысяч рублей беременным женщинам, при рождении ребенка — по 20 тысяч рублей. На каждого ребенка до 18 лет ежемесячно будет выплачиваться по 4 тысячи рублей — и столько же на детей до 23 лет при условии обучения на очной форме в образовательном учреждении. По 15 тысяч будут получать на несовершеннолетнего ребенка, если он находится под опекой или попечительством. Единственному родителю полагается по 10 тысяч ежемесячно на каждого ребенка.