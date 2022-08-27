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    Мужчина со знаменитой фамилией перепутал петербургский двор с тиром. Стрелок из Пушкина предпочёл движущуюся мишень

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    Пятница под звуки стрельбы проходила в Красносельском и Пушкинском районах Петербурга, стало известно «Фонтанке» 27 августа. Палили по бутылкам и прохожим.

    Понервничать соседей на улице Здоровцева накануне около четырёх часов вечера заставил мужчина с чемоданчиком. Он расположился между домами и расстреливал бутылки из травматического пистолета. Меткость оценили приехавшие после звонка прохожего полицейские.

    В отдел увезли 36-летнего тёзку знаменитого русского полководца. Зарабатывает на жизнь он ремонтом смартфонов. Забрали также кейс, два пустых магазина и разрешение на оружие. Дура ли пуля — мужчина выяснял пальбой из SIG Sauer.

    В половине седьмого часа вечера полицию стрельбой вызвали в Пушкин. Стрелка с сигнальным револьвером Ekol Lom 5, 6 задержали в квартире на первом этаже трёхэтажного дома на Красносельском шоссе. Им оказался 59-летний пенсионер. По словам соседки, мужчина стрелял в неё, когда она подходила к дому, по счастью, не попал.

    В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что пенсионер-хулиган доставлен в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У расстреливавшего бутылки те же перспективы.

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