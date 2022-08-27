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    Беглец на белой «Киа» ответил на замечание петербуржца ударом ножа в живот. Потребовался «Перехват»

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    В центре Петербурга водители с ножом разбирали правила дорожного движения. Один уехал в больницу, второго догоняли по плану «Перехват», стало известно «Фонтанке» 27 августа.

    Дорожный спор не обошёлся без крови на Кременчугской улице, 17/2. Накануне в половине пятого вечера по этому адресу полицейских вызвал 34-летний житель Купчино, рассказавший о дерзком мужчине на «Киа Рио». Тот, по словам заявителя, неадекватно отреагировал на замечание и всадил ему в живот нож.

    Вооруженные описанием водителя и номером автомобиля, полицейские ввели план «Перехват» и менее чем через полчаса остановили «Киа» на набережной Обводного канала, 165.

    «За рулём находился неработающий гражданин 1994 года рождения. Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Пока 27-летний официально безработный житель Красносельского района получил протокол о мелком хулиганстве, складной нож изъят. Его оппонент из Купчино был доставлен в Мариинскую больницу с проникающим, не не критичным ранением живота. Из больницы он ушёл после оказания медпомощи.

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