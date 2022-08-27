В Петербурге социальная няня схватила за волосы ребёнка-инвалида. Теперь за неё схватился Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить педагогические приёмы няни, тянувшей за волосы девочку-инвалида в Петербурге. Соцработник настаивает, что не воспитывала, а спасала активную двухлетку.

Как сообщили в пресс-службе СКР 25 августа, Бастрыкин ждёт от подчинённых из Петербурга доклада о происшествии на детской площадке Красногвардейского района, по факту которого уже организована доследственная проверка. Ход разбирательства взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

«По имеющейся информации, 18 августа социальная няня во время нахождения с ребенком на детской площадке в г. Санкт-Петербурге потянула девочку за волосы после того, как она отказалась выйти к ней из вагончика с качающимися ступенями», — говорится в релизе ведомства. Мать девочки рассказала «Фонтанке», что в минувший четверг за ребёнком присматривала социальная няня. Немолодую женщину мать и дочь видели третий раз, на продолжительное время с ребёнком она не оставалась, в четверг её условием была обязательная прогулка.

У девочки инвалидность по сердцу, в анамнезе эпилепсия, но в остальном, по словам матери, ребёнок очень активный. Отпускать подвижную дочь с малознакомой няней она опасалась, но необходимо было отлучиться в больницу. Вернувшись раньше, решила подсмотреть за игрой на детской площадке. Дочь она увидела в вагончике с качающимся полом. На этом снаряде двухлетнему ребёнку, по словам матери, необходима поддержка, но няня её не держала. Женщина, судя по всему, заметила, что подопечная рискует упасть, и позвала её. Девочка, улыбаясь, начала отнекиваться. Дальше, как говорит петербурженка, она сама бросилась к ребёнку, которого няня схватила и потянула за волосы.