В Петербурге социальная няня схватила за волосы ребёнка-инвалида. Теперь за неё схватился Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить педагогические приёмы няни, тянувшей за волосы девочку-инвалида в Петербурге. Соцработник настаивает, что не воспитывала, а спасала активную двухлетку.
Как сообщили в пресс-службе СКР 25 августа, Бастрыкин ждёт от подчинённых из Петербурга доклада о происшествии на детской площадке Красногвардейского района, по факту которого уже организована доследственная проверка. Ход разбирательства взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
«По имеющейся информации, 18 августа социальная няня во время нахождения с ребенком на детской площадке в г. Санкт-Петербурге потянула девочку за волосы после того, как она отказалась выйти к ней из вагончика с качающимися ступенями», — говорится в релизе ведомства.
Мать девочки рассказала «Фонтанке», что в минувший четверг за ребёнком присматривала социальная няня. Немолодую женщину мать и дочь видели третий раз, на продолжительное время с ребёнком она не оставалась, в четверг её условием была обязательная прогулка.
У девочки инвалидность по сердцу, в анамнезе эпилепсия, но в остальном, по словам матери, ребёнок очень активный. Отпускать подвижную дочь с малознакомой няней она опасалась, но необходимо было отлучиться в больницу. Вернувшись раньше, решила подсмотреть за игрой на детской площадке.
Дочь она увидела в вагончике с качающимся полом. На этом снаряде двухлетнему ребёнку, по словам матери, необходима поддержка, но няня её не держала. Женщина, судя по всему, заметила, что подопечная рискует упасть, и позвала её. Девочка, улыбаясь, начала отнекиваться. Дальше, как говорит петербурженка, она сама бросилась к ребёнку, которого няня схватила и потянула за волосы.
Позже в объяснительной, которая есть в распоряжении «Фонтанки», соцработница написала, что «удерживала за волосы, потому что больше схватить было не за что» — дотянуться до ребёнка она не могла, испугалась и решила, что это единственный выход.
Мать полагает, что няня пыталась не спасти, а скорее, преподать болезненный урок, чтобы добиться послушания. Извинений от сотрудницы она так и не услышала. Следователи уже связались с петербурженкой, уточнили обстоятельства, название фонда и назначили встречу.