Микродоли квартир, персональные данные и российский софт. Володин рассказал, какие законы вступают в силу с 1 сентября

В России с 1 сентября вступают в силу десять новых законов, которые в том числе касаются борьбы с «черными риелторами», защиты персональных данных и обязательной предустановки российского магазина приложений на смартфоны. Об этом в своем телеграм-канале рассказал 27 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Для борьбы с мошенническими сделками и «черными риелторами» вводится ограничение — доля одного собственника в квартире не сможет быть менее 6 кв. м. Кроме того, суд также сможет менять соотношение долей супругов в общем имуществе в случае, если один из супругов без согласия другого совершил сделки по продаже недвижимости на невыгодных условиях.

С сентября изменятся правила выбора управляющей компании многоквартирного дома. Если сейчас такое решение может быть принято всего четвертью голосов собственников ( 25 % плюс один голос), то с осени необходимый минимум возрастет до 50 % плюс один голос. На ряд гаджетов, в том числе смартфоны, в обязательном порядке будет предустанавливаться российский магазин приложений — инициатива была принята в рамках противодействия антироссийским санкциям, когда иностранные производители ограничили для пользователей из России возможность скачивать приложения.

Также с сентября гражданам будет запрещено отказывать в предоставлении услуг, даже если они отказались делиться персональными данными. Это будет работать только в тех случаях, когда закон не требует предоставления таких данных. Кроме того, под запрет подпадает обработка биометрических данных несовершеннолетних, а операторы в случае происшествий, например утечки, будут обязаны в течение 24 часов уведомить власти о произошедшем. Для учителей прописали четкий перечень документов, которые они должны заполнять, все остальные будут необязательны для заполнения. Таким образом, на «бумажную» работу у преподавателей должно уходить меньше времени.

В числе других новелл: в России появится единый реестр доноров костного мозга, детям с ограниченными возможностями, которые учатся в школах, но не проживают там, будет гарантировано двухразовое питание. Использование бюджетных средств, полученных в результате выплаты штрафов за порчу экологии, станет целевым и может быть направлено только на ликвидацию причиненного окружающей среде вреда.

Права потребителей получат новую защиту: условия договора, которые ущемляют права потребителя по сравнению с установленными законом правилами, будут считаться ничтожными, а суды не будут их применять. Например, односторонний отказ продавца от исполнения обязательств, приобретение товаров и услуг с обязательным «довесом» в виде других товаров или услуг, предоставление платных допуслуг без согласия потребителя.