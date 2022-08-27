По воде аки посуху. В Петербурге водитель каршеринга попытался уплыть от инспекторов ДПС

Водитель на каршеринговом автомобиле внезапно решил освежиться в процессе общения с инспекторами ДПС в Петроградском районе Петербурга. Доставать мужчину из Малой Невки пришлось вместе со спасателями.
Каршеринг привлек к себе внимание в час ночи на Южной дороге, пишет 27 августа «Дорожный инспектор». Водитель 1986 года рождения не показался полицейским трезвым, отказался от медосвидетельствования, выскочил из патрульного автомобиля и рванул к реке.
Скрыться от ДПС он попытался буквально вплавь, но до другого берега ему помешали добраться удачно проходившие мимо на катере спасатели. Мужчину достали из воды, оказали медицинскую помощь и вернули обратно сотрудникам.
Итогом стал протокол об управлении т/с в состоянии опьянения и поездка в отдел для дальнейшего разбирательства.