По воде аки посуху. В Петербурге водитель каршеринга попытался уплыть от инспекторов ДПС

Водитель на каршеринговом автомобиле внезапно решил освежиться в процессе общения с инспекторами ДПС в Петроградском районе Петербурга. Доставать мужчину из Малой Невки пришлось вместе со спасателями.



Каршеринг привлек к себе внимание в час ночи на Южной дороге, пишет 27 августа «Дорожный инспектор». Водитель 1986 года рождения не показался полицейским трезвым, отказался от медосвидетельствования, выскочил из патрульного автомобиля и рванул к реке.