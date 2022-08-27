Мотоцикл на ЗСД догнал легковушку и собрал пробку

На ЗСД на севере города от моста через Финский залив в сторону Белоострова 27 августа образовалась внушительная пробка из-за ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Как сообщили «Фонтанке» в ООО «Магистраль Северной столицы», обошлось без пострадавших, а движение уже восстановлено.
В пресс-службе компании пояснили, что водитель мотоцикла «догнал» легковой автомобиль. Причину затора уже увезли.
Происшествие в сочетании с дорожными работами, которые ограничили движение по второй слева полосе на участке от Приморского проспекта к Богатырскому проспекту, образовало пробку.
Согласно данным «Яндекс.Карт» на 13:20, пробка на этом участке сохраняется.