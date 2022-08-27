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    Мотоцикл на ЗСД догнал легковушку и собрал пробку

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    На ЗСД на севере города от моста через Финский залив в сторону Белоострова 27 августа образовалась внушительная пробка из-за ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Как сообщили «Фонтанке» в ООО «Магистраль Северной столицы», обошлось без пострадавших, а движение уже восстановлено.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В пресс-службе компании пояснили, что водитель мотоцикла «догнал» легковой автомобиль. Причину затора уже увезли.

    Происшествие в сочетании с дорожными работами, которые ограничили движение по второй слева полосе на участке от Приморского проспекта к Богатырскому проспекту, образовало пробку.

    Согласно данным «Яндекс.Карт» на 13:20, пробка на этом участке сохраняется.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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