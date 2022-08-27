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    Петербуржец с мачете отвоёвывал пруд у юной компании. Его расстреляли из кустов

    20234
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    Отдых у водоёма в Киришском районе Ленинградской области обернулся схваткой вооружённого мачете петербуржца с компанией молодых людей. Финалом стала беспощадная стрельба залёгшего в зарослях «невидимки».

    Сообщение о драке и выстрелах на Южной дороге в СНТ «Меридиан» поступило в экстренные службы около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 27 августа. Как выяснили полицейские, так закончился культурный отдых молодых людей, распивавших у пруда и повздоривших с 38-летним жителем Металлостроя, проводившим ночь с алкоголем.

    Мужчина выразил своё недовольство с помощью похожего на мачете холодного оружия. Лезвие полоснуло по носу и щеке 17-летнего петербуржца из Петроградского района. Дальнейшее размахивавший клинком едва ли мог предвидеть: юноша обрёл «невидимого» защитника, который начал палить из кустов.

    В жителя Металлостроя угодили не менее шести пуль из пневматики. Его госпитализировали с ранами живота, руки и головы. Состояние пациента медики оценивают как удовлетворительное. 17-летний также уехал в больницу.

    Полицейские ищут стрелка и раздумывают над возбуждением уголовного дела. Для владельца клинка первым оно не будет. Мужчина появлялся в суде фигурантом дел о грабеже, разбое, угрозе убийством, побоях, хулиганстве. Картотека Колпинского районного суда помнит его как незадачливого похитителя сосисок, сервелата и лака для волос из магазина в 2016 году. Мужчине также приходилось лечить алкогольную зависимость.

    Перед этим петербуржец уже успел отметиться дебошем в кафе, закончившимся поездкой в отдел, где он разбил об стол флакон духов и напал на полицейскую. Сотрудница тогда прониклась его извинениями, простила осколок у своей шеи и просила не наказывать хулигана слишком сурово, мужчина отделался штрафом.

    Реальный срок он получил в 2018 году за грабёж и причинение лёгкого вреда, а летом 2020 года был уже на свободе.

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