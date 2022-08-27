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    COVID-19

    В России впервые с середины марта более 47 тысяч новых случаев ковида и 90 смертей

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    Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают увеличиваться в России. За сутки по стране впервые с середины марта зарегистрированы 47 093 новых случая и 90 летальных исходов, следует из данных оперативного штаба от 27 августа.

    В Петербурге выявили 4 417 новых случаев и 324 госпитализации. Скончались 20 человек (22 днем ранее).

    Городские власти продолжают расширять коечный фонд для пациентов с ковидом — сотня мест добавилась в больнице Святого Георгия, а всего по городу их теперь 3 030.

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