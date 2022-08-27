Актриса развела Дворцовый мост в Петербурге

В честь Дня российского кино в разводке Дворцового моста в ночь на 27 августа в Петербурге приняла участие актриса театра и кино, заслуженная артистка России Дарья Юргенс. Об этом сообщает ГБУ «Мостотрест».



Традиция включать в состав механиков Дворцового моста на один день петербургских актеров в честь Дня российского кино зародилась в 2020 году. Мост был выбран, потому что он и сам — «звезда», которая снялась во множестве картин.