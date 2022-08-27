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    На станции метро «Пионерская» в Петербурге пассажир упал на рельсы

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    Нештатная ситуация с падением пассажира на пути произошла в петербургском метро субботним утром. Очевидцы полагают, что причиной могла быть бурная ночь, а не желание молодого человека повторить известный опыт героини Льва Толстого.

    О мужчине, который оказался на пути поезда на станции «Пионерская», 27 августа сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Как уточнил «Фонтанке» свидетель случившегося, мужчина упал, когда шёл по платформе. Отмечают, что трезвым он не выглядел.

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    В петербургском метрополитене подтвердили, что около семи часов утра на платформу поднимали 20-летнего пассажира. На движение поездов его падение практически не повлияло. Молодого человека передали в руки полиции, госпитализация ему не требовалась.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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