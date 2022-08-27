На станции метро «Пионерская» в Петербурге пассажир упал на рельсы

Нештатная ситуация с падением пассажира на пути произошла в петербургском метро субботним утром. Очевидцы полагают, что причиной могла быть бурная ночь, а не желание молодого человека повторить известный опыт героини Льва Толстого.



О мужчине, который оказался на пути поезда на станции «Пионерская», 27 августа сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Как уточнил «Фонтанке» свидетель случившегося, мужчина упал, когда шёл по платформе. Отмечают, что трезвым он не выглядел.