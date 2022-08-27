Ночью в центре Петербурга было жарко: огонь не пощадил Audi и Chery

Недобрым оказалось утро двух автовладельцев, машины которых были припаркованы в центре Петербурга. То, как огонь расправляется с их транспортом, они могут увидеть в соцсетях.
Разгорающийся пожар разбудил жителей Митавского переулка ночью 27 августа. Горели припаркованные автомобили. Судя по фотографиям, которые прислали в редакцию читатели «Фонтанки», машины впритирку не стояли. Некоторые, заслышав хлопки покрышек, заподозрили подрыв.
Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="_">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
«Пожарные приехали быстро, но возгорание успело перекинуться на соседние машины», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пожарных вызвали незадолго до двух часов ночи к дому
«В автомобиле Audi сгорели сгораемые части, в автомобиле Chery выгорел отсек двигателя», — уточнили в ведомстве.