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    Ночью в центре Петербурга было жарко: огонь не пощадил Audi и Chery

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    Недобрым оказалось утро двух автовладельцев, машины которых были припаркованы в центре Петербурга. То, как огонь расправляется с их транспортом, они могут увидеть в соцсетях.

    Разгорающийся пожар разбудил жителей Митавского переулка ночью 27 августа. Горели припаркованные автомобили. Судя по фотографиям, которые прислали в редакцию читатели «Фонтанки», машины впритирку не стояли. Некоторые, заслышав хлопки покрышек, заподозрили подрыв.

    Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="_">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>

    «Пожарные приехали быстро, но возгорание успело перекинуться на соседние машины», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пожарных вызвали незадолго до двух часов ночи к дому № 3. Тушение у двух расчётов заняло около десяти минут, пострадало только железо.

    «В автомобиле Audi сгорели сгораемые части, в автомобиле Chery выгорел отсек двигателя», — уточнили в ведомстве.

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