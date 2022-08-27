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    Боевые действия на Украине

    Жители Мариуполя ищут пропавших котов и собак. И даже находят

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    Жители Мариуполя в августе активно разыскивают в соцсетях и телеграм-чатах кошек и собак, которые пропали во время боевых действий. И некоторым удается воссоединиться со своими питомцами.

    «И кошка прибилась во дворе, видела, такую ищут. Хозяин, отзовись!» — пишут пользователи. Для кого-то это известие — огромная радость. «Здравствуйте! Очень рады вашему сообщению! Похоже, что это наш котик Лимоша <...> Пожалуйста, прикормите его, вышлем вам денег на укр. или рос. карту и будем искать способ его забрать!» — последовал ответ на сообщение.

    «Помогите найти собачку в Мариуполе! Обращаюсь с просьбой о помощи в поиске собачки от имени её хозяйки. Собака йорк по кличке Майра, девочка, 6 лет, окрас платина с золотом, глаза карие» — и фото питомца.

    «Пожалуйста, поспособствуйте в поиске кошки. Вислоухая британка, Соня (может, откликнется), 6 лет... Очень тихая, боязливая, но если доверится, то ласковая, любит внимание... Если удивлена или напугана, то ушки приподняты».

    «Помогите, пожалуйста, найти мою собаку, 5 лет, зовут Винстон. Лабрадор, проживал на улице Восстания, 31а. На данный момент он может находиться где угодно. Очень добрый и игривый, подойдёт к любому человеку, чтобы тот его погладил. Заберите его к себе, пожалуйста, и я приеду заберу его, ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ», — говорится в объявлениях.

    Объявлениями о поиске в Мариуполе пестрят и сайты «потеряшек». Волонтеры вывозят в Россию домашних животных, но в городе всё еще остается множество оставшихся без хозяев питомцев.

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