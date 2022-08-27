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    На Авиаконструкторов «Фольксваген» сбил бегавшую по двору шестиклассницу

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    С травмой головы и переломом в больницу увезли школьницу, «вынырнувшую» перед автомобилем во дворе дома в Приморском районе Петербурга. Скорую для неё вызвал не успевший затормозить водитель, стало известно «Фонтанке» 27 августа.

    Экстренные службы на проспект Авиаконструкторов, 42/2, накануне вызвал 49-летний житель Юнтолово, сообщивший, что немногим позже половины девятого часа вечера сбил во дворе ребёнка. По его словам, он ехал по двору на «Фольксвагене Гольфе», когда из-за припаркованной машины выбежала девочка. Избежать столкновения не удалось.

    Скорая увезла в больницу имени Раухфуса 12-летнюю шестиклассницу одной из школ Приморского района со ссадинами, сотрясением мозга и переломом голени. Состояние пациентки оценивают как среднетяжёлое.

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